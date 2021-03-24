شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقترب من الدعم الرئيسي- تحليل - 24-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

اكتسب سعر الزوج بتداولات يوم أمس عزم سلبي جديد بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع لنلاحظ تشكيله بذلك لموجة سلبية قوية مقتربا بذلك من دعم القناة الصاعدة الرئيسي المتمثل بمستوى 128.25.

يعتمد السيناريو القادم على قوة الدعم المذكور سابقا, فثباته سيؤكد احتجاز التداولات ضمن المسار الصاعد لنتوقع بدء تشكيل السعر لموجات صاعدة واستهداف مستوى 129.20 بشكل أولي, أما تحقيقه لكسر الدعم والثبات دونه, فإن ذلك يشكل إشارة قوية لانتقال التداولات نحو مسار سلبي جديد لنتوقع تكبد السعر بذلك لخسائر كبيرة قد تبدأ من 127.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.70 و 128.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط