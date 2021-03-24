شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتجاوز الهدف الأول-تحليل - 24-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج هجوم تصحيح هابط قوي خلال الفترة الأخيرة لنلاحظ تجاوزه بذلك للهدف الأول المستقر عند 149.40 ليؤكد بذلك استعداده لتسجيل المزيد من الأهداف خلال الفترة الحالية.

نذكر بأهمية ثبات الحاجز الإضافي المتمركز عند 150.50 ليؤكد بدوره احتجاز التداولات ضمن المسار التصحيحي الهابط ولنتوقع انجذابه حاليا نحو 147.80 ليشكل ذلك المحطة الثانية للميل الهابط.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 150.00 و 147.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط