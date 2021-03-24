شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتحرك ببطء– تحليل - 24-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تمركز سعر البلاتين ضمن المسار التصحيحي الهابط والقائم على ثبات الحاجز المتمثل بمستوى 1230.00 إلا أننا نلاحظ بطء التداولات الحالية نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها.

بشكل عام, وبثبات الحاجز المذكور سابقا, سنبقى بانتظار هبوط السعر قريبا نحو الهدف السلبي الأول المتمثل بمستوى 1150.00 ولنذكر بان تجاوزه سيفتح الباب أمام تسجيل المزيد من الأهداف والتي قد تبدأ من 1105.00 و 1070.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1200.00 و 1150.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط