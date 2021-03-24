شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بالتذبذب السلبي– تحليل -24-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتشكيله لتذبذب سلبي خلال الفترة الأخيرة ليستقر بذلك قرب مستوى 4.000 مقتربا بذلك من الهدف التصحيحي الأول والمتمثل عند 3.9500, كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد من فرص تشكيل السعر لموجات سلبية جديدة لنتوقع انجذابه بذلك نحو 3.8810 وبتجاوزه قد تمتد الخسائر المؤقتة نحو 3.6200 ليختبر بذلك دعم القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1400 و 3.8810

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط