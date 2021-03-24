شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يجتاز المقاومة – تحليل - 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الفرنك صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 0.9318 ويستقر فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 0.9375 وتمتد إلى 0.9494.

يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة يتطلب الثبات فوق مستوى 0.9318.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9300 والمقاومة 0.9400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد