شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يجتاز الهدف – تحليل - 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتحقيق هدفنا المنتظر عند 0.7615 وتجاوزه ليستقر دونه الآن، مما يؤكد استمرار الموجة الهابطة خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 0.7500 كهدف تالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم السيناريو السلبي المقترح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بالثبات دون 0.7615 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 0.7765 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7540 والمقاومة 0.7650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط