شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الأهداف السلبية الممتدة – تحليل - 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر عقود خام برنت انخفاضه القوي يوم أمس لينجح بملامسة هدفنا الممتد عند 60.30، ويظهر بعض الميل الصاعد الآن متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكننا نرجّح استئناف التداولات السلبية للتوجه نحو 57.74 الذي يمثّل الهدف الرئيسي التالي للموجة الهابطة الحالية.

لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 62.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.50 والمقاومة 62.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط