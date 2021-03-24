شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكسر الدعم – تحليل - 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الفضة من كسر مستوى 25.50 والثبات دونه، مؤكداً استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، بانتظار زيارة مستوى 24.55 كهدف رئيسي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر ليدعم التوقعات بالانخفاض، مع الانتباه إلى أن اختراق 25.50 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.60 والمقاومة 25.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط