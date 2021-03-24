شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك فوق أرضية الدعم – تحليل - 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الذهب على ثباته فوق المقاومة المخترقة للقناة الرئيسية الهابطة، والتي تشكّل أرضية دعم مهمة الآن عند 1727.00، ويبدأ اليوم بميل صاعد في محاولة للابتعاد عن هذا المستوى، تحفّزه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص استمرار السيناريو الإيجابي خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 1765.00.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 1727.00 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1720.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد