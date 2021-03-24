شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 184 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما اخترق السهم الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يعمق خسائره في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 173 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 195 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 180 فلس وبين مستوى المقاومة هو 188 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط