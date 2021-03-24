شكرا لقرائتكم خبر عن لوجستيك (LOGISTICS) يخسر مكاسب الأسبوع -تحليل صباحي- 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 28.10 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 27.50 فلس كمستوى أول ثم 26 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 29.30 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 27.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 28.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط