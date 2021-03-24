شكرا لقرائتكم خبر عن مدار (MADAR) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 90.20 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 93 فلس، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 86 فلس خلال الأيام والأسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 94 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 88.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 92.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط