شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز (MARAKEZ) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 32.80 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما اغلق السهم أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة 36 ثم 42 فلس، شرط ثبات السهم أعلى مستوى 30 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 31.2 وبين مستوى المقاومة هو 34.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد