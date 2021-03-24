شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر (MASHAER) مازال الاداء سلبي -تحليل صباحي- 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الاداء سلبي للسهم في الاجل القصير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 57.50 فلس، في ظل ظهور إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض خلال الأيام والأسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 55 فلس كمستوى أول ثم 51.50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 61 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 55.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 58.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط