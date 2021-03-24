شكرا لقرائتكم خبر عن منازل (MANAZEL) يغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليغلق امس الثلاثاء عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 36.90 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، وبالنظر إلى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، مما يمهد الطريق أمام السهم لعمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 35 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 38.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 35.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 38.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط