شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) يعمق جني الارباح -تحليل صباحي- 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 2.90 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه انخفاضا خلال الأيام والأسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.89 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.91 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط