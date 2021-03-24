شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD) يحلق لأعلى -تحليل صباحي- 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بقوة خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 1.941 ريال،متجاوزا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يجعل الصورة الكلية ايجابية، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 2.08 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1.85 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.92 وبين مستوى المقاومة هو 2 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد