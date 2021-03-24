شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 8.65 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثالث جلسة على التوالي،لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا للوصول لمستوى الدعم 8.30 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8.85 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8.60 وبين مستوى المقاومة هو 8.73 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط