شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الدوحة للتأمين (DOHI) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى المقاومة 2.20 ريال، والذي دفعه لأسفل ليغلق عند مستوى 1.922 ريال، مكون نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.80 ريال كمستوى أول ثم 1.60 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.20 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.80 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط