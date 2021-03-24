شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد.. صاحب القلب الكبير في ذمة الله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أخاه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، عبر حساباته على مواقع التواصل. وقال صاحب السمو في التغريدة: إنا لله وإنا إليه راجعون ... رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم.

وشغل الراحل الذي ولد في العام 1945 منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر 1971 ولغاية تاريخه، وعُرف عن سموه انه صاحب القلب الكبير نظرا لحجم الخير الذي قدمه في حياته، واهتمامه بالأعمال الإنسانية، وشغفه بالثقافة والآداب والتطورات العلمية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة في بيئة عالمية مستقرة ترتكز على الحوار والشراكة.

وترأس العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد وسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أهمها:

-بلدية دبـي.

-هيئة آل مكتوم الخيرية.

-شركة دبي للألمنيوم المحدودة.

-شركة دبي للغاز الطبيعي المحدودة.

-مركز دبي التجاري العالمي.

-شركة الإمارات الوطنية للبترول.

شركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية.

مركز تجهيز حقول النفط المحدود (OSC).

ومُنح الراحل عام 2006 ثلاث شهادات من الكلية الملكية البريطانية كأول شخصية عالمية تحقق هذا الانجاز، حيث مُنح شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بلندن، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بأدنبرة، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجراحة بجلاسكو.

وكان رحمه الله من اشد المحبين للخيل، ودائما ما يحرص على متابعة سباقاتها شخصيا داخل الدولة واخرجها.