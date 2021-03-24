شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالبترول: شحنة الغاز المسال الخامسة للتصدير من دمياط جاهزة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن بدء تجهيز الشحنة الخامس للغاز المسال للتصدير من مصنع دمياط للإسالة وذلك بعد تصدير الشحنة الرابعة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أنه سيتم تصدير تلك الشحنة "الخامسة" قريبا.

كانت مصادر مسئولة بقطاع البترول كشفت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن تصدير شحنة غاز مسال (الرابعة) من مصنع دمياط للإسالة من خلال ناقلة الغاز المسال Marshal Vasilevskiy موضحة أنها ستتجه للهند وحجمها، يبلغ حوالى 167 ألف متر مكعب غاز مسال.

بلغت الصادرات من شحنات الغاز الطبيعى المسال نحو 8 إلى 9 شحنات شهرياً منذ بداية عام 2021، كما سيساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنوياً، بما يسهم فى زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.

وكانت الحكومة، قد أعلنت خلال شهر مارس الجارى، عن بدء سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية، والتى تشمل (1) تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة يونيون فينوسا للغاز (UFG) والشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس)، (2) ضمان استئناف الإنتاج فى مصنع إسالة الغاز الطبيعى بدمياط التابع لشركة سيجاس، (3) زيادة طاقة إيجاس على الإسالة فى المصنع (4) امتلاك كل من إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول على 50٪ من أسهم سيجاس، مع امتلاك إينى نسبة الـ50٪ المتبقية ومن خلال هذه الصفقة، ستقوم مصر وإيجاس بتسوية النزاعات السابقة، والتى نشأت منذ حوالى ثمانى سنوات مع كل من UFG و SEGAS، بالإضافة إلى أنها تعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للغاز، من خلال زيادة طاقة إسالة الغاز الطبيعى المصرى الذى يتعدى الطلب المحلى أو الغاز المنتج من دول أخرى، والتى قد ترغب فى الاستفادة من البنية التحتية الرائدة فى مصر.