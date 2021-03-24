شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موكب المومياوات.. تعرف على أسعار زيارة متحف الحضارة للمصريين والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مصر خلال أيام وبالتحديد يوم السبت الموافق 3 أبريل المقبل، موكب المومياوات الملكية، وافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، ونستعرض هنا أسعار زيارة المتحف بالنسبة للمصريين والعرب والأجانب.

فى تصريحات خاصة لليوم السابع، قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، أن سعر التذكرة للمصريين والعرب ستكون 60 جنيها، أما سعر التذكرة للطلبة فيبلغ 30 جنيه فقط، وسعر التذكرة لـ"الأجانب" 200 جنيه، وللطلاب غير المصريين "الأجانب" 100 جنيه.

أضاف الدكتور أحمد غنيم أنه مع صدور قرار منح تخفيض بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من 4 إلى 17 أبريل 2021، لزيارة قاعة العرض المركزى بالمتحف عقب افتتاحه، وبالتالى ستنخفض هذن الأسعار إلى النصف.

يذكر إنه فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار للترويج للمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط بعد افتتاحه والمقرر يوم 3 أبريل المقبل، وافق الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار على منح تخفيض بنسبة 50%، كما سيتم السماح بزيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداء من يوم 18 أبريل المقبل والذي يوافق يوم التراث العالمى، حيث أنه سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف، تجهيز القاعة ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها.

كما وافق مجلس إدارة هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية كان قد وافق فى جلسته الأخيرة على السماح لممثلي وسائل الاعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزى يومى 4 و5 إبريل، وذلك بعد افتتاحها.