شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار النيوزيلندي بنحو 1% للأدنى له في ثلاثة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزيلندي بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 28 من كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 05:28 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.99% إلى مستويات 0.7092 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7162، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.7088، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7167.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي من قبل بنك نيوزيلندا الاحتياطي (البنك المركزي النيوزيلندي)، الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر إنفاق بطاقات الائتمان لشهر كانون الثني/يناير والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 12.4% مقابل 10.7% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 189$ مليار مقابل 179$ مليار في الربع الثالث الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد أول حدث يجمع محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين وذلك لشهدتهم أمام اللجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ حيال التقرير الفصلي لقانون "كايرز".

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 15 مقابل 14 في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس تراجعاً 2.1% إلى 872 ألف مقابل ارتفاع 1.6% عند 923 ألف منزل في كانون الثاني/يناير الماضي.

وصولاً إلى حديث العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدية مع حديث رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستك عن مبادرات التنوع، الإنصاف والشمول، ومروراً بحديث نائبة محافظ الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن تغير المناخ في مؤتمر سيريس والتي سوف تتحدث لاحقاً أيضا اليوم عن التوقعات الاقتصادية في مؤتمر السياسة الرابطة الوطنية لرجال الأعمال الاقتصاديين. كما نترقب لحديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن اقتصاد نيويورك في مناقشة عبر الإنترنت مع قادة الأعمال في وسط نيويورك.