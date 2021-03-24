شكرا لقرائتكم خبر عن فائض الميزان التجاري في نيوزيلندا يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر شباط/فبراير والتي أظهرت فائض بما قيمته 181 مليون دولار نيوزيلندي مقابل عجز بما قيمته 647 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من عجز بما قيمته 626 مليون دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، وتعد بذلك القراءة الحالية متفوقة على التوقعات التي أشارت لفائض بما قيمته 180 مليون دولار نيوزيلندي.

وفي نفس السياق، أظهر القراءة السنوية لمؤشر الميزان التجاري تقلص الفائض إلى ما قيمته 2.36 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 2.73 مليار دولار نيوزيلندي في كانون الثاني/يناير، وجاء ذلك مع أظهرت قراءة مؤشر الصادرات ارتفاعاً إلى ما قيمته 4.47 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.20 مليار دولار نيوزيلندي في كانون الثاني/يناير، كما أوضحت قراءة الواردات انخفاضاً إلى ما قيمته 4.29 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.85 مليار دولار نيوزيلندي.