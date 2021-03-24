شكرا لقرائتكم خبر عن "سبيماكو" تعتزم الاستفادة من مرحلة النمو بسوق الدواء السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال خالد الخطاف، الرئيس التنفيذي الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، إن الشركة خصصت زيادة خجولة في دعم أبحاث وتطوير منتجات جديدة، بزيادة نسبتها 1% لكنها تتطلع إلى الاستفادة من مرحلة النمو المقبلة في سوق الدواء السعودي.

وأكد أهمية الاستفادة من الفرص الناشئة عن الجائحة، في تصنيع بعض المنتجات الدوائية.

وأضاف أن العام الماضي، شهد ظروفا صعبة على مختلف الشركات، وحرصت الشركة على ضمان عدم تأثر الإنتاج والمبيعات وتمكنت من المحافظة على قدراتها، والاستمرار في امداد السوق بما يحتاجه من دواء، بحسب موقع قناة العربية.

وعن تأثيرات للمبيعات في الأسواق الدولية، جراء الجائحة، قال إن هذا التأثير لم يمنع من تحقيق الهدف بالنسبة لمقدار المبيعات التي زادت على مستوى 2019.

وأوضح أن الشركة عملت على السيطرة على المصاريف فكانت نتيجة ذلك إيجابية على بياناتها، إلى جانب تمكنها من التعاون مع الشركات والجهات المعنية بالمنظومة الصحية.

وأشار إلى أن الشركة خاطبت عملاءها رسمياً ودعتهم إلى التعرف على الشروط.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة، تحولها للربحية خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لـ"تداول "، إنها حققت صافي أرباح بلغ 109.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 484 مليون ريال في العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي ربح بلغ 130.2 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 195.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.