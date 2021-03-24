شكرا لقرائتكم خبر عن إحلال وتخريد التوك توك واستبداله بسيارة فان.. تعرف على تفاصيل المبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إعلان وزارة الصناعة تشكيل لجنة تعمل على صياغة مبادرة لإحلال التوك توك واستبداله بسيارات صغيرة فان، نقدم أهم الأسئلة وإجاباتها حول عمل اللجنة وآليات الوصول لمبادرة إحلال وتجديد التوك توك واستبداله بسيارة فان.





كشفت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، عن اجتماع مرتقب الأسبوع القادم للجنة المشكلة لإحلال التوك توك لبحث آليات هذه المبادرة، وكذلك طريقة عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى 139 لسنة 2021.

ما هو موعد أول اجتماع للجنة إحلال التوك توك؟





ماذا ستبحث اللجنة الحكومية في أول اجتماع لها بشأن التوك توك؟

وأضافت الوزيرة في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الاجتماع سيتطرق إلى تفاصيل متعلقة بصياغة المبادرة عقب التواصل مع كافة الجهات المعنية، والمقرر مشاركتها في هذه المبادرة.





ما هو قرار تشكيل لجنة لإحلال التوك توك؟

وأصدرت وزارة الصناعة، قرار رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدى، لتقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد ودراسة ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.

وأضاف القرار رقم 139 لسنة 2021، أن تتولى اللجنة المشكلة بإعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المستهدف، وذلك في موعد أقصاه شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.





ما دور اللجنة المشكلة لإحلال التوك توك؟

نص القرار في مادته الرابعة أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وما صدر عنها من قرارات وتوصيات ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة لإتمام أعمالها وللجنة أيضا أن تشكل أمانة فنية تتولى تسيير أعمالها والتحضير لعقد الاجتماعات.





من هم أعضاء لجنة إحلال وتجديد التوك توك؟

يترأس اللجنة وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، وعضوية حسام عبد العزيز مستشار رئيس مجلس الوزراء لتحديث الصناعة، والمهندس أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة ورئيس التنمية الصناعية ورئيس المواصفات والجودة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

كما تشمل اللجنة مشاركة ممثلين من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية والنقل والإنتاج الحربي وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العربية للتصنيع وغرفة الصناعات الهندسية ومصلحة الجمارك والبنك المركزي.