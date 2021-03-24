شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوات الصحية: مبادرة حياة كريمة تعيد النشاط للقطاع بعد الركود بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن مبادرة حياة كريمة ستعيد التوازن لسوق الأدوات الصحية مرة أخرى بعد حالة الركود التي حدثت بالسوق خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

وأكد هيثم السميح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة دعت أصحاب المصانع وخاصة فى قطاعات الأدوات الصحية والسباكة، بضرورة المشاركة فى المبادرة من خلال التسجيل لدى مركز تحديث الصناعة الذى يقوم حاليا بحصر الطاقات التصنيعية فى عدد من القطاعات المستهدف مشاركتها فى المبادرة.

وأضاف السميح فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن مبادرة حياة كريمة تعد فرصة هائلة أمام الصناعات المحلية، كونها ستسهم فى تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية وتنشيط السوق بعد الركود الذى شهدته جراء انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19.