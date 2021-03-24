شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يبدا جني الارباح -تحليل صباحي- 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 6347 نقطة، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الحالي، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جين أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6150 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6400 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,336 بينما مستوى المقاومة هو 6,362 نقطة