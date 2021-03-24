شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض مرة أخرى -تحليل صباحي- 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر مرة أخرى لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 10194 نقطة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 10200 نقطة، وهو ما اشرنا اليه في تقريرنا الاخير، لذلك نتوقع ان يعمق المؤشر من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 9950 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10300 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,166 بينما مستوى المقاومة هو 10,236 نقطة