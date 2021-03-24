شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يتصدر قائمة الأقل استقبالا للواردات المصرية خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور تراجع الواردات بين الموانئ المصرية خلال شهر، باستثناء مينائلا السويس ودمياط، حيث تراجع إجماللا الواردات القادمة عبر الموانئ إلى 6 مليار و45 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، بينما كانت 6 مليار و581 مليون دولار فى شهر ديسمبر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 536 مليون و308 ألف دولار.

وجاء ميناء الإسكندرية فى صدارة الموانئ الذي تراجعت الواردات من خلاله، حيث بلغت قيمتها نحو 2 مليار و314 مليون دولار، فى شهر ديسمبر الماضى، مقابل 2 مليار و575 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 261 مليون و138 ألف دولار، يليه ميناء القصير وموانئ البحر الأحمر، حيث استقبل واردات قيمتها مليون و676 ألف دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 172 مليون و424 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 170 مليون و748 ألف دولار.

وفي المقابل ارتفعت الواردات التى استقبلها ميناء السويس خلال ديسمبر الماضى، حيث بلغت نحو 769 مليون و958 ألف دولار، مقابل 541 مليون و943 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 228 مليون دولار، يليه ميناء دمياط والذى سجل واردات قيمتها 656 مليون و804 ألف دولار، مقابل 600 مليون و139 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 56 مليون و665 ألف دولار.