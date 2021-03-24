شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار بيجو 508 موديل 2021 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى أسعار وفئات بيجو 508 بالسوق المصرية كالاتى:

Active الفئة الأولى

479,990

Allure الفئة الثانية

519,990

GT Line الفئة الثالثة

598,990

GT Line- Red interior الفئة الرابعة

604,990

أبرز المواصفات:

تأتى السيارة بمحرك THP سعته 1.6 لترًا يولد قوة تصل إلى 165 حصانًا عند 6000 دورة فى الدقيقة، ويصل عزم الدوران إلى 240 نيوتن / متر عند 1400 دورة فى الدقيقة، ويقترن بذلك ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة فى 8.7 ثانية فقط.

أما الفئة الأولى بواصفات أمان عدة وهى: وسائد هوائية أمامية – وسائد هوائية جانبية – وسائد هواء ستائرية – نظام مكابح مانعة الانغلاق – توزيع إلكتروني للمكابح – برنامج تدعيم المكابح – برنامج تنبيه السائق – نظام تنبيه ضغط الإطارات – برنامج التحكم الإلكتروني في توازن السيارة – قفل أوتوماتيكي للأبواب عند الحركة – قياس درجة الحرارة الخارجية – مكان تثبيت مقعد الأطفال بالمقاعد الخلفية – حساسات ركن و شاشة 8 بوصة تعمل باللمس – مفتاح ذكى – زر تشغيل وإيقاف السيارة – مكابح يد كهربائية – مثبت ومحدد سرعة – كمبيوتر رحلات – بدالات نقل يدوية في عجلة القيادة – نظام بيجو I Cockpit – شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة – طارة مدمجة متعددة الاستخدامات – زجاج كهربائية أمامي وخلفي – عجلة قيادة متحركة في أربع اتجاهات – مرايات ضم كهرباء مع خاصية الضبط والتسخين – مسند يد أمامي – مخرج تكييف خلفي – تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي التبريد – زجاج داكن اللون.

بالنسبة للتجهيزات الداخلية فهي كالآتي: عجلة قيادة من الجلد – التحكم في ارتفاع مقاعد السائق والراكب الأمامي – نظام الهاتف بتقنية البلوتوث – مدخل صوت USB – 8 سماعات – شاشة مرآة للهاتف – دعم شاحن لاسلكي.

وبالنسبة للتجهيزات الخارجية ومصابيح الإضاءة والرؤية فقد جاءت بجنوط رياضية مقاس 17 بوصة – إضاءة أوتوماتيكية – مساحات أوتوماتيكية بحساسات المطر – مرآة داخلية ذاتية التعتيم – مصابيح أمامية LED تعمل مع تشغيل المحرك – مصابيح خلفية LED.

مواصفات الفئة الثانية Allure

تأتى الفئة الثانية بنفس مواصفات الفئة الأولى لكن يزيد عليها: فتحة سقف كهربائية بانوراما – مقاعد من الجلد - كاميرا ركن خلفية ملونة 180 درجة – شاشة 10 بوصة تعمل باللمس – فرش جلد أسود كلي – تحكم كهربائية لوضعية المقاعد الأمامية – خاصية تدفئة المقاعد الأمامية – نظام تدليك – مدخل USB خلفي – جنوط رياضية مقاس 17 بوصة.

مواصفات الفئة الثالثة GT Line

تأتي الفئة الثالثة بنفس مواصفات الفئة الثانية لكن يزيد عليها: كاميرا ركن خلفية ملونة 360 درجة – نظام تنبيه للنقطة العمياء – أضواء LED بالمقصورة الداخلية – إمكانية فتح وغلق الشنطة كهربائيًا – عجلة قيادة مكسوة بالجلد – نظام ذاكرة لوضعية كرسي السائق – فرش جلد طبيعي كلي أسود أو أحمر – جنوط رياضية مقاس 18 بوصة – شعار GT Line – المرايات الخارجية باللون الأسود اللامع – مرآة داخلية ذاتية التعتيم بدون إطار – نظام إضاءة LED كامل أمامي وخلفي.