شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف الزراعية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الجوف الزراعية (6070) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.67% بما يعادل 3.00 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 86.21، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 97.39.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 72.70 ومستوى المقاومة 90.00.