شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فتيحي (4180) للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.27% بما يعادل -0.35 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، ومع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 29.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 32.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.55 ومستوى المقاومة 30.00.