شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردى يتراجع بفعل مقاومة محورية – تحليل صباحي – 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم لازوردي (4011) في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 24.00، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.90، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 24.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.90 ومستوى المقاومة 24.00.