شكرا لقرائتكم خبر عن ملكية ريت يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ملكية ريت (4336) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.99% بما يعادل 0.27 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد منن الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9.60، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 10.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 9.80.