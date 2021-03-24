شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ريت 1 يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الأهلي ريت1 (4338) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.64% بما يعادل 0.06 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9.53، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 10.14.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.25 ومستوى المقاومة 9.80.