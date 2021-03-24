شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي ريت يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الراجحي ريت (4340) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 10.00، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى ا لمتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.60% بما يعادل 0.06 نقطة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 10.42,

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.89 ومستوى المقاومة 10.42.