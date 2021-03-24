شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) التراجع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل المؤشر خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.61% بما يعادل 57.789 نقطة، وذلك وسط محاولات المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 9,500.00، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 10,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,380.74 ومستوى المقاومة 9,700.00.