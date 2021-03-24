شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة أبوظبي» تبحث تعزيز التبادل التجاري مع فيتنام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة «غرفة أبوظبي»، مع نجوين مانه توان سفير جمهورية فيتنام لدى الدولة، مجالات تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في مقر الغرفة بحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وحميد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف في الدولة، وعبدالله غرير القبيسي، نائب مدير عام «غرفة أبوظبي».

وأكد الرميثي حرص غرفة أبوظبي على فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري مع فيتنام، بما يخدم الأهداف التنموية للجانبين، والعمل المشترك على تشجيع إقامة مشاريع واستثمارات مشتركة في القطاعات ذات الأولوية.

وأشاد سفير جمهورية فيتنام لدى الدولة بترحيب الغرفة لتقديم كل الإمكانات المتاحة لدفع مجالات التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص وبيئة الأعمال في فيتنام، داعياً «غرفة أبوظبي» لتشكيل وفد تجاري لزيارة بلاده في المستقبل القريب للتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

وقدم رئيس غرفة أبوظبي الدعوة للشركات الفيتنامية لزيارة المعارض التجارية والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تستضيفها إمارة أبوظبي، والالتقاء بنظرائها من شركات القطاع الخاص في أبوظبي من مختلف الأنشطة والقطاعات، ولاسيما قطاع الأمن الغذائي. (وام)