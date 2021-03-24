شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب ساسو نجيسو رئيساً للكونجو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت النتائج الرسمية الثلاثاء فوز رئيس جمهورية الكونجو دينيس ساسو نجيسو بولاية جديدة بعد حصوله على أكثر من 88 في المئة من أصوات الناخبين.

وحكم نجيسو (77 عاماً) البلد المنتج للنفط الواقع في وسط إفريقيا على مدى 36 عاماً. وتوفي منافسه الرئيسي في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد جاي برايس بارفيه كوليلاس بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، بعد نقله إلى فرنسا للعلاج من كوفيد-19. وحصل كوليلاس على أقل من ثمانية في المئة من الأصوات.

وتولى ساسو نجيسو جندي المظلات السابق السلطة في الكونجو عام 1979. وخسر أول انتخابات تعددية في البلاد في عام 1992 لكنه عاد للمنصب في 1997 بعد حرب أهلية. وفي عام 2015 عدل الدستور لتمديد فترات الرئاسة القانونية.