شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي توفر 4.9 مليار على المتعاملين ضمـن مبـادرة «الحكومة المتكاملة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

كشفت هيئة أبوظبي الرقمية، الجهة المعنية بالتحول الرقمي في حكومة أبوظبي، عن توفير 4.96 مليار درهم على المتعاملين خلال العام الماضي 2020 ضمن إنجازات مبادرة «الحكومة المتكاملة» لتبادل البيانات، والتي تعتبر المشروع الأول من نوعه في المنطقة في إطار جهود الهيئة لتسريع عجلة التحول الرقمي على امتداد إمارة أبوظبي.

وأكدت الهيئة أنه تم توفير من خلال المبادرة أكثر من 5 ملايين و117 ألف ساعة عمل على الموظفين، كما أتاحت المبادرة أكثر من 54 مليوناً و990 ألفاً و122 عملية لتبادل الوثائق الرقمية بين الجهات الحكومية، إضافة إلى توفير 219 مليوناً و960 ألفاً و488 ورقة، وتحويل أكثر من 55 وثيقة إلى بيانات رقمية.

وتمكن مبادرة «الحكومة المتكاملة» والتي تأتي تحت مظلة منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، سكان وأفراد مجتمع إمارة أبوظبي مـن إنجاز معاملاتهــم والحصول عـــلى الخدمـــات الحكومية من دون الحاجة إلى حمل وإبراز الوثائق والمستندات الشخصية في كل مرة لإنجاز معاملاتهم أو عند مراجعة الجهات الحكومية في الإمارة.

وتمثل المبادرة منظومة عمل شاملة تتيح للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي تبادل بيانات الوثائق الحكومية الخاصة بالأفراد والشركات رقمياً وعبر قنوات آمنة من خلال تحويل هذه الوثائق من ورقية إلى بيانات رقمية.

وتوفر المبادرة بيئة عمل تمكن الجهات الحكومية من تبادل البيانات الرقمية، وتوفير الجيل الجديد من الخدمات الذكية والتي من شأنها إثراء تجربة المتعاملين المتكاملة وتعزيز كفاءة العمل والتنسيق الحكومي.