شكرا لقرائتكم خبر عن «خيرية الشارقة»: 25 ألف أسرة على قوائم «السلة الغذائية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت جمعية الشارقة الخيرية المتبرعين إلى دعم مشروعها الرمضاني «السلة الغذائية» الذي يمثل رافداً من روافد العطاء والتكافل الاجتماعي؛ لتمكين الأسر المتعففة من استقبال شهر رمضان المبارك وقد وفرت لها الجمعية ما تحتاج إليه من مساعدات غذائية تكفي حاجتها طوال الشهر الكريم.

وأكد عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية، أن الجمعية وضعت مخصصات أولية لتوزيع السلة الغذائية لـ 25 ألف أسرة فيما تعول على دعم المحسنين وتبرعاتهم للوصول إلى مزيد من المستحقين، فالجمعية لديها أعداد كبيرة من الأسر المتعففة، وأضاف: نحن نسعى جاهدين لرفع المخصصات التي تدعم تلك الأسر، مشيراً إلى أن قنوات المساهمة والتبرع متاحة أمام الجميع للمشاركة الكلية أو المساهمات الجزئية في مشروع السلة الغذائية.

وقال: إن الجمعية تحرص على تنفيذ مشروع السلة الغذائية بشكل متواصل على الأسر المتعففة فيما يعد أحد المشاريع الرئيسية في الحملة الرمضانية؛ إذ تهتم الجمعية بدعم الأسر المتعففة قبيل حلول الشهر الكريم من خلال هذه الحزمة من المواد المتنوعة وهي مبادرة مجتمعية تشجع كافة أفراد ومؤسسات المجتمع على الجود وتعكس من خلالها مدى الترابط بين كافة شرائح المجتمع. (وام)