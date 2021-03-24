شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 أسرة تستفيد من المير الرمضاني لـ «الإحسان الخيرية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت جمعية الإحسان الخيرية بتوزيع المير الرمضاني على 2000 أسرة، على مستوى إمارة عجمان والفجيرة ورأس الخيمة من الأسر المكفولة لديها من المواطنين والمقيمين، ويشمل كوبونات المير الرمضاني واللحوم والمواد الأساسية التي تحتاج إليها الأسرة في الشهر الفضيل.

وأكد الدكتور حقي إسماعيل، المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية على دور الجمعية في دعم الفئات المستحقة من الأسر المتعففة ومحدودي الدخل من خلال مد يد العون والمساعدة لهم بتخصيص كمية تغطي احتياجاتهم طوال الشهر الكريم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية لأسرهم، مشيراً إلى أن الجمعية اتخذت التدابير الاحترازية والوقائية خلال عملية التوزيع مع مراعاة الوقت المناسب ليكون ملائماً للمستفيدين مع زيادة عدد المتطوعين لتقديم الخدمة بكل سهولة ويسر وتحقيق أعلى معدلات الصحة والسلامة لمنع انتشار فيروس كورونا.