شكرا لقرائتكم خبر عن دبي مرجع للحكومات الساعية للارتقاء بأدائها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: قسم المحليات

يرى مسؤولون في إمارة دبي أن القرارات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإعادة هيكلة حكومة دبي استعداداً لمرحلة جديدة، تؤكد الرؤية الثاقبة لسموه التي لا تستشرف المستقبل فقط وإنما تصنعه، كما تؤكد إيمانه العميق بأن الغد لمن يصنعه ولا ينتظر قدومه.

أكد المسؤولون أن إمارة دبي طالما أبهرت المنطقة والعالم بمرونة حكومتها الإدارية والخدمية الكبيرة وقدرتها السريعة على مواكبة المتغيرات على كافة الأصعدة، وتعمل على تطوير خطط استراتيجية بعيدة المدى لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية وسعادة المواطنين والمقيمين والزائرين.

دبي تستشرف المستقبل

أكد مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، والمفوض العام للبنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة أن حكومة دبي بقيادة صاحب السموً الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة،رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،رعاه الله، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي، هي حكومة مرنة تستشرف المستقبل، وتواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم والتحديات على اختلاف أنواعها.

وقال: «القرارات والتوجيهات التي أصدرها سموّه خلال اجتماع مجلس دبي، تعكس ديناميكية حكومة دبي في تبني أفضل الممارسات العالمية في مختلف المجالات، والتعامل مع المتغيرات التي يشهدها العالم، والتكيّف السريع مع التحديات وإعادة ترتيب الأولويات والاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة وتوفير الفرص للجميع، لضمان الريادة العالمية لدبي وتعزيز تنافسيتها دولياً»، مشيراً إلى أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحرص على تبني حكومة دبي حلولاً مبتكرة تؤدي إلى تطوير واستحداث خدمات ومشاريع نوعية تواكب متطلبات الحاضر وتحديات المستقبل.

خطوة كبيرة

قال المستشار عصام عيسى الحميدان«النائب العام لإمارة دبي، إن القرارات التي اعتمدها مجلس دبي، خلال اجتماعه اليوم برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هي خطوة كبيرة أخرى في تطوير إمارة دبي، والمضي بها نحو مستقبل أفضل.

وأضاف الحميدان: إن قرارات مجلس دبي، ستعزز وتطوّر قطاعين مهمين، هما القطاع الحكومي من خلال إعادة الهيكلة الشاملة لحكومة دبي، والقطاع التجاري من خلال إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي، وتأسيس 3 غرف للإمارة، واعتماد خريطة دبي التجارية الدولية الجديدة، والخطة الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري للإمارة إلى ترليوني درهم، وهو ما سيعزز التكامل وخطوات تسريع التنمية الاقتصادية والإدارية في الإمارة خلال السنوات القادمة.

وأشار النائب العام لإمارة دبي، أن إعادة الهيكلة الشاملة لحكومة دبي، وتوقيع عقود عمل ملزمة مع جميع مسؤولي الإمارة ومدراء دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها مدتها 3 سنوات، تُعزز كفاءة المسؤولين، وترفع إنتاجيتهم، وتُنمي شعورهم بالثقة، وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في المرحلة التنموية القادمة، وتؤسس لمعايير متميزة وجديدة في الإدارة العامة، تعتمد على الإنتاجية والإنجاز والمعرفة والتطوير، بعيداً عن الروتين والجمود، لتكون حكومة دبي أكثر كفاءة ومرونة، وأقدر على مواجهة التحديات والمتغيرات.

ونوّه«الحميدان» بأن دبي كانت وما زالت مركزاً تجارياً عالمياً مهماً حيث أن التجارة هي عصب اقتصادها، وحرية التجارة فيها ميزة عالمية، تدعمها بنية تحتية متطورة، تضم مطارات وموانئ وطرقاً ومرافق وغيرها، تجعلها مقصداً تجارياً، ومعبراً مهماً يتوسط ما بين الشرق والغرب، وسيدعم القطاع التجاري والاقتصادي فيها تأسيسُ غرف التجارة الثلاث، التي ستُبنى على خبرات سابقة، وستسهل الطريق لمزيد من أعمال التجارة في الإمارة، بدعم من خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة، والخطة الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري، كما لم تهمل جانب الاقتصاد الرقمي المهم، الذي ينمو بالتوازي مع النمو التقني الهائل، حيث تم تخصيص غرفة تجارية له.

استشراف المستقبل

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «القرارات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإعادة هيكلة حكومة دبي استعداداً لمرحلة جديدة، تؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي لا تستشرف المستقبل فقط وإنما تصنعه، وتعمل على تطوير خطط استراتيجية بعيدة المدى لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية وسعادة المواطنين والمقيمين والزائرين. وتؤكد هذه القرارات كفاءة ومرونة حكومة دبي، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وبتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وقدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة بكفاءة واقتدار، حتى أصبحت حكومة دبي مرجعاً للحكومات الساعية إلى الارتقاء بأدائها وتحقيق سعادة المجتمع. كما أن توقيع عقود عمل ملزمة مع جميع مسؤولي الإمارة ومدراء دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها، تكليف يحفز فرق العمل على مواصلة بذل أقصى الجهود والعمل ليل نهار، بسواعد أبناء الإمارات، لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة والاقتصاد الأخضر، لتواصل تصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات، ولتكون المدينة الأفضل للعيش والعمل على مستوى العالم».

وأضاف: «سنواصل العمل المخلص والجاد لما فيه صالح الوطن والمواطن، والعمل على تحقيق سعادة المتعاملين وتخطي توقعاتهم، لنكون أهلاً لثقة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، ونسهم في رد الجميل للوطن المعطاء ليكون«عام الخمسين» نقطة انطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مزيد من التقدم والنمو والازدهار لتكون أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في عام 2071».

دبي والعالم

ثمنت القيادة العامة لشرطة دبي، قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعداداً لمرحلة جديدة تكون خلالها الحكومة أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المفوض العام لمسار خدمات المواطنين في مجلس دبي، أن إمارة دبي طالما أبهرت المنطقة والعالم بمرونة حكومتها الإدارية والخدمية الكبيرة وقدرتها السريعة على مواكبة المتغيرات على كافة الأصعدة، وذلك بفضل الرؤية السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واستشرافه لمستقبل الإمارة، وإيمانه العميق بأن الغد لمن يصنعه ولا ينتظر قدومه.

وقال: «إن المتغيرات على اختلافها تطال كافة مناطق ودول العالم، والريادة والتميز لمن يمتلك القدرة على التحرك والتكيف السريع مع تلك المتغيرات، وإعلان سموه ما هو إلا انعكاس للاهتمام والحرص على بناء القدرات ومراجعة ممكنات المستقبل لنكون على قدر التنافسية العالمية، والإيفاء بمتطلبات العصر التي تستوجب مرونة ورشاقة مؤسسية في الإدارة والخدمات، خاصة وأن دبي اليوم مدينة جاذبة للسياحة والاستثمار لمختلف جنسيات العالم، وعلينا أن نكون على قدر الثقة والمسؤولية، ونساهم في تحقيق الغايات والتطلعات التي تصبو إليها الحكومة».

وتابع: «نحن في شرطة دبي نجدد عهدنا على العمل بكامل طاقاتنا البشرية وإمكانياتنا التقنية وفق التوجهات الاستراتيجية الحكومية، للمساهمة بفعالية في دفع عجلة التقدم والتنمية، والمشاركة في الريادة والمنافسة العالمية، والوصول بإمارة دبي لأن تكون المدينة الأكثر سعادة وأمناً في العالم».

أربعة موضوعات

قال عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن القرارات التي اعتمدها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤسه اجتماع مجلس دبي، تمسّ أربعة موضوعات رئيسية، تشمل التنمية المستدامة والقيادات الحكومية والتغيير الاستراتيجي والتجارة الدولية

وفي التفاصيل، قال المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن التنمية المستدامة تأتي ضمن الموضوعات التي تمسّها القرارات الصادرة عن صاحب السمو حاكم دبي، موضحاً أن أجندات التنمية المستدامة على مستوى العالم أصبحت اليوم موضوعاً ساخناً، لا سيما مع توجّه الحكومات نحو ما يُعرف بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والحرص على إدخالها إلى العمل مع إحداث تغييرات جذرية في بيئة العمل وفي آليات الإنتاج والحوكمة، للوصول إلى ما يُعرف بالحكومات الرشيقة المرتبطة باستشراف المستقبل، ووضع حلول استباقية لمواجهة التحدّيات، لاسيما المتعلقة منها بالموارد المالية التي يلزم تسخيرها والاستفادة منها بأفضل الطرق الممكنة.

وأشار إلى الموضوع الآخر المتمثل في القيادات الحكومية، وأهمية تمتعها برؤية مستقبلية بدل الحلول التقليدية، مع القدرة على تسريع عمليات الإنتاج عبر رفع كفاءة التشغيل وتحقيق المرونة الإدارية واستثمار الموارد البشرية بطريقة ذكية، علاوة على توظيف التقنية في إدارة المال العام، وتعزيز قدرة هذه القيادات على خلق ثقافة مؤسسية جديدة تقوم على الرشاقة اللازمة لرفع الأداء وتنمية موظفين جاهزين يتمتعون بالوعي المالي والاستراتيجي ومهارات والاتصال والكفاءة التشغيلية.

ويكمن الموضوع الثالث - وفقًا لآل صالح - في التغيير الكامل عبر استراتيجيات واضحة ومرنة تعتمد على الابتكار لتحقيق الاستدامة والإنجاز، والسعي لجعل دبي الوجهة الأبرز عالمياً للعيش والعمل والاستثمار، بالتوازي مع السعي لضمان الوصول إلى مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.

ويركز المحور الأخير المرتبط بالغرفة على التجارة الدولية وأهميتها لدبي، التي أشار آل صالح إلى أنها باتت ملتقى أساسياً وركيزة محورية للتجارة الدولية بفضل موقعها والمحفزات المقدمة للاقتصاد الدولي، بوصفها محطة للتجارة الدولية. ومضى إلى القول: «من شأن تطوير ثلاث غرف تجارية في دبي تحسين الكفاءة الاقتصادية لاقتصاد دبي بالكامل، ورفع كفاءة التجارة الدولية، وجعل دبي مدينة أقلّ عُرضَة للمخاطر والأزمات المالية، وإبراز مجموعة من المنافع كتأمين أسواق جديدة لإعادة التصدير وخلق مزيد من فرص العمل».

واعتبر تأسيس «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي»، خطوة بالغة الأهمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد المستقبل، وانتهى إلى القول: «يمثل الاقتصاد الرقمي قوة رئيسية تُعيد تشكيل النظام الاقتصادي في العالم ويعزز القدرة على الحوكمة، وهو يشكل حوالي 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حالياً، ما يجعل من انتقال دبي للتركيز على هذا النوع من الاقتصاد نقلة نوعية للاقتصاد، وقفزة على مستوى الابتكار، وقفزة على مستوى اقتصادات المستقبل، كالاقتصاد الأخضر».

معالم الطريق

قال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي إن التميز الذي حققته دبي في مختلف مجالات الأداء، يعزى في المقام الأول إلى وجود قيادة رشيدة ترسم الطريق وتحدد المعالم وتضع الأهداف الاستباقية. واليوم.. يضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أسس علاقة العمل التي تربط جميع مسؤولي الإمارة ومدراء دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها، وتأكيد أن المنصب تكليف يخضع لتحقيق المخرجات والتقييم المتواصل بناءً على أرقى المعايير العالمية والإشراف والمتابعة.

ويوجهنا صاحب السمو لمقومات النجاح، فإنجازاتنا السابقة يجب أن تكون الأساس للانطلاق نحو آفاق متجددة، كسبيل وحيد لتسجيل المزيد وتعزيز ريادة قطاعاتنا، وترسيخ مكانة الإمارة لتكون المحور الأول لاقتصاد المنطقة، ومن خلال هذه الرؤية يمكننا تمهيد الطريق والمشاركة في حجز المرتبة الأولى لدولتنا الحبيبة للوصول إلى أعلى المراتب في مئويتها الأولى.

منظومة التميز

أكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد لنا بانتظام من خلال توجيهاته السديدة حقائق ثابتة لا تتغير مهما تقدم الزمن. فالولاء أولاً يكون للوطن وخدمة المواطن، والتفاني في الأداء، والعمل بروح الفريق، في إطار منظومة من الحلول التي تقود أي دولة للوصول إلى أعلى درجات التميز في خدماتها، والحصول على الدرجة الكاملة في رضا العملاء.

كما حدد سموه، ستتواصل جهودنا ونحن ننظر إلى المستقبل بعين التفاؤل، لنكون قلب الاقتصاد العالمي، كما يدعونا في توجيهاته للحرص على استشراف المستقبل والنظر إليه بإيجابية، لاسيما وأننا نمتلك المقومات والأسس التي تؤهلنا للوصول إلى هذه المكانة.

المستقبل

ثمّنت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، النهج الحكيم والرؤية الفذَة التي عكستها القرارات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤّسه الاجتماع الأخير لمجلس دبي، مؤكدةً أن: «دبي للثقافة على أهبة الاستعداد للإسهام في تحقيق تطلعات سموه للمرحلة المقبلة التي لا تحتمل تقديم أداء اعتيادي وحسب، بل تحتاج إلى استثمار كل الطاقات وبذل جهود مضاعفة لتكون دبي كما يريدها سموه قلب الاقتصاد العالمي النابض، والمدينة الأجمل والأكثر سعادة لكل قاطنيها».

وأشارت إلى أن القرارات ترسم ملامح الإمارة بوصفها مدينة المستقبل التي تحتضن مجمل العقول المبدعة علمياً واقتصادياً وثقافياً، قائلةً: «إن التوجيهات الخلاقة التي اعتدنا أن تلهمنا بها قيادتنا الرشيدة تشكل حافزاً كبيراً لنا جميعاً كي نكرّس كل ما في وسعنا وما نملك من خبرات إبداعية في شتى مجالات العلوم والاقتصاد والثقافة لبناء اقتصاد معرفي متين يرتقي إلى مستوى تطلعاتها، ونلعب دورنا على أكمل وجه كي نسهم مع باقي القطاعات في عملية دفع مسيرة إمارتنا باتجاه آفاق غير محدودة من التنمية والازدهار على المستويات كافة، وترسيخ مكانتها المرموقة عالمياً».