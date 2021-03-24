شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة "ACG" يكشف محاور معرض "ذا ريل جيت" للتطوير العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد غزي، رئيس شركة "ACG" لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إن فكرة معرض "ذا ريل جيت" للتطوير العقارى، جاءت لتغطى بعض المحاور التي لا تحصل على تغطية من المعارض السابقة التي كانت تعقد للقطاع العقارى.

أضاف غزى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON: "عملنا في هذا المعرض على 3 محاور.. الأول من الشركة للجمهور حيث إن أي مطور عقارى علاقته مباشرة للجمهور، والثانى هو علاقة المطور العقارى بمستثمر من الخارج أتى ليتحدث معه في عمل أو مشروع سيتم على أرض المطور العقارى وخلافه، والمحور الثالث هو الخاص بـ business to government"، مستكملا: "وهنا نتحدث عن مجموعة من المطورين قدرنا نجتذبهم عن طريق وكلاء لنا في الخارج وشركاء يعملون معنا وإن شاء الله هيحضروا المعرض علشان يأتي ليتكلموا مع الجولة في بعض المشروعات التي يرغبوا في أن يستثمروا فيها في مصر".

وأكمل: "الـ40 شركة للتطوير العقارى بالمعرض موجهة لشرائح مختلفة وبدليل نغطى كل شيء.. والنهاردة بعد اللى حصل في العاصمة الإدارية الجديدة وبعد كمية المشروعات المطروحة فيها.. فرص المنتج العقارى الموجود في مصر بقى منتج عقارى كويس جدا بالنسبة للناس كلها، وإحنا عارضين الشركات الموجودة بتغطى كل المناطق، عندنا مشروعات في العين السخنة والعاصمة الإدارية والتجمع و6 أكتوبر وزايد وهكذا".

وأردف: "في 2020 وهى السنة اللى حصلت فيها الكورونا، زادت فيها أرقام مبيعات شركات العقارات في مصر، وهناك شركات زادت فيها المبيعات بنسبة 2 و3 مليار، وهذه شركات نزلت في البورصة فمينفعش نفصح عن أرقام غلط بدون ذكر أسماء.. وكنت ببص على الأرقام من 4 و5 أيام ولقيت الأرقام زادت طيب زادت ليه؟.. لأنه الاستثمار العقارى على رأي المهندس حسين صبور الله يرحمه، أوقات يمرض ولا يموت، ولو أخدنا المتوسطات بتاعة من 5 إلى 7 سنين هنلاقى عن العقار بيزيد تمنه من 14% إلى 20%.. وممكن يحصل أوقات إن صاحب العقار ميعرفش يبيعه النهاردة أو بكره أو كمان شهر نتيجة لركود أو مفيش كاش مع الناس، بس لما الكاش يرجع أول حاجة بتفكر فيها الناس هي الاستثمار العقارى".

واسترسل أحمد غزي: "اتجهنا لدعوة المحافظات ووجدنا قوة شرائية تتم في العاصمة الإدارية قوية جدا من جهتين، من مستثمرين في الخليج ومن المحافظات المصرية، فعملنا على هذين المحورين علشان الناس الموجودة في المحافظات اللى عايزة تشترى أو تستثمر في مشروعات عقارية تيجي، واتجهنا كمان للخليج علشان ندعوهم.. مش كده وبس، ده كمان بعض المستثمرين في لبنان قرروا يأتي لكي يضعوا أموال في استثماراتهم في مصر".