شكرا لقرائتكم خبر عن العبار: هشام طلعت مصطفى رجل شجاع لاستثماره في أرض مدينتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدي رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية اعجابه الشديد بتجربة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي في اقتحام الصحراء وانشاء مشروع بحجم مدينتي، حيث قال: "دائما ما اضحك مع هشام طلعت وأقول له: والله مديتني لو اعطتني الحكومة أرضها مجانًا ما استثمرت فيها.. فالمكان بعيد، ولا توجد به بنيه تحتية".

وأضاف العبار في حديث مطول لمجلة "انجما": دائما ما أقول له كم أنت شجاع، وهذه ليست مجاملة على الاطلاق .

واعتبر العبار أن هشام طلعت مصطفي من ضمن قائمة الشخصيات العربية التى يعجب بها وبمواجهتها للتحديات والمصاعب، مؤكدًا أن العمل في الشرق الأوسط به تحديات كثيرة، والمنطقة تصنف بأنها بها مشاكل ومتاعب.