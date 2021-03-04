الاقتصاد

الاقتصاد

مواد البناء: 575 مليون دولار صادرات الألمونيوم وقرار أمريكا فرض رسوم لن يؤثر علينا

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مواد البناء: 575 مليون دولار صادرات الألمونيوم وقرار أمريكا فرض رسوم لن يؤثر علينا

قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، إن تأكيد قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم على صادرات لفائف الألمونيوم إلى أسواقها ، من 18 دولة

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الاقتصاد

رئيس المحاريث والهندسة: حياة كريمة مشروع القرن وفرصة ذهبية للشركات

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رئيس المحاريث والهندسة: حياة كريمة مشروع القرن وفرصة ذهبية للشركات

‏كشف المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المحاريث والهندسة، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، عن جاهزية الشركة للدخول في مشروع حياة كريمة لتطوير القرى المصرية

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