قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، إن تأكيد قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم على صادرات لفائف الألمونيوم إلى أسواقها ، من 18 دولة
رئيس المحاريث والهندسة: حياة كريمة مشروع القرن وفرصة ذهبية للشركات
كشف المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المحاريث والهندسة، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، عن جاهزية الشركة للدخول في مشروع حياة كريمة لتطوير القرى المصرية
"جوجل" تتخذ خطوة بشأن الإعلانات لدرء المخاوف حول الخصوصية
أعلنت شركة "ألفابت" المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" عن مزيد من الخطوات الداعمة للخصوصية ودرء ......
التجارة العالمية تنتعش مجددا بعد انهيارها خلال وباء «كوفيد- 19»
«الخبر السار بالنسبة للاقتصاد العالمي هو أن الطلب لا يزال قويا» «الآن، مع تسارع وتيرة التعافي العالمي، من ا...
الاقتصاد الكندي يحقق نموا كبيرا مفاجئا في الربع الرابع
«ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لكندا، بمعدل سنوي قدره 9.6 % في الربع الرابع من العام الماضي، أو ما يعادل 1.617 تريل...