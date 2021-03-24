جي ام سي تيرين 2022 فيس ليفت تكشف عن نفسها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – جي ام سي تيرين هي واحدة من أهم سيارات الكروس أوفر لدى الصانع الأمريكي، حيث حصلت على فيس ليفت لموديل 2022، حيث تتميز بشبك أمامي أكبر محاط بمصابيح أمامية ليد معاد تصميمها، ومصد أمامي معدل مع استخدام كروم أقل.

تتميز السيارة أيضاً بمصابيح خلفية ليد جديدة، وأربعة خيارات ألوان جديدة، وجنوط معدنية مقاس 18 و19 بوصة، وستتوفر الكروس أوفر بإصدار دينالي وإصدار إليفيشن، وينضم إليهم إصدار AT4 جديد كلياً.

لم تتحدث جي ام سي كثيراً عن إصدار AT4، لكنه يتميز بمظهر خارجي أكثر شراسة، مع ألواح حماية سفلية أمامية، وجنوط سوداء، وشبك أمامي فريد، والكثير من شارات AT4.

في الداخل، تحصل تيرين فيس ليفت على ترقيات بسيطة تشتمل على تنجيد محدث، ودعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي لاسلكياً، وحزمة تقنية جديدة لإصدارات SLT وAT4 مع شاشة عرض أمامية جديدة تتوفر بشكل قياسي في دينالي واختياري في الإصدارات الأخرى.

تأتي السيارة قياسياً بمجموعة متنوعة من أنظمة مساعدة السائق بما في ذلك نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي، ومكابح المشاة الأمامية، ونظام التحذير من مغادرة المسار.

وبالنسبة للقوة، فتستمدها تيرين المحدثة من محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو يولد قوة 170 حصان و275 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات، ويُمكن إقرانه بنظام دفع كُلي اختياري.

وفي الختام، ستطرح جي ام سي سيارتها تيرين 2020 في أمريكا بإصدارات SLE وSLT وAT4 للبيع هذا الصيف، بينما ستصل تيرين دينالي هذا الخريف، ولم تُعلن الشركة عن الأسعار بعد.