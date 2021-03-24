أشياء عليك الانتباه منها للمحافظة على طلاء سيارتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر الطلاء من أهم العوامل التي تبرز جمال ورونق السيارة، لكن هناك عدد من الأشياء يتم فعلها خلال اليوم تساهم في الإضرار بطلاء السيارة وتفقده بريقه ولمعانه، لذا نستعرض لكم اليوم أبرز الأشياء التي تؤثر على الطلاء بالسلب وكيفية تفاديها.

– فضلات الطيور

يضطر أحياناً السائقين إلى ركن سياراتهم تحت الأشجار لحمايتها من أشعة الشمس الحارقة، لكن يفاجأ السائقين بتساقط فضلات الطيور علي السيارة، ونظراً لأن هذه الفضلات تحتوي على أحماض مختلفة، فهي قادرة على أن تضر بالطبقة الخارجية لطلاء السيارات.

ولعلاج هذه المشكلة يجب غسل السيارة على الفور مع استخدام المياه والشامبو الخاص بالسيارات، والقيام بإزالة فضلات الطيور عن طريق مسحها بمنشفة ناعمة من المايكرو فايبر كي لا تتسبب في خدش الطلاء.

– أوراق الأشجار

تتعرض السيارة أيضاً عند الركن تحت الأشجار إلى تساقط أوراقها وسوائل خاصة بها، خاصة خلال الربيع، وتتكون هذه السوائل من مواد ومعادن مختلفة تؤدي للإضرار بطبقة حماية الطلاء على السيارة.

ويجب في هذه الحالة عدم الإنتظار إلى أن تجف هذه المادة لصعوبة إزالتها، ولتنظيفها يتم استخدام كحول الأيزوبروبيل مع صابون التطهير الخاص بالسيارات.

– منظف الأطباق

نصح الخبراء بضرورة إستخدام منتجات العناية بالسيارة عند غسلها، وعدم استخدام منظف الأطباق المنزلي، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من الكيماويات والأحماض والتي قد تجلب الضرر لطلاء السيارة.

– المناشف الورقية

تعتبر المناشف الورقية من أكثر الأشياء الشائعة التي يتم استخدامها في تنظيف كثير من الأماكن في السيارة، لكن نصح الخبراء بتفادي إستخدامها فيما يتعلق بتنظيف طلاء السيارات، حيث أنها قد تتسبب في ترك علامات بالطلاء أو الطبقة الحامية لها، ويجب إستبدالها بمناشف ناعمة نظيفة من المايكروفايبر.