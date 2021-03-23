موجز ”الخليج 365” للسيارات.. وحش BMW وسخرية فورد ومرسيدس الصغيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

نقلت شركة فورد منافستها لسيارات تسلا ذاتية القيادة إلى منصة تويتر، عبر تغريدة حادة لمسؤول بالشركة الشهيرة في صناعة الشاحنات.

تحظى السيارات اليابانية بثقة كبيرة،لدى المستخدمين حول العالم، وساهمت قوة محركاتها كثيرا في تأكيد ذلك.

تترقب صناعة السيارات ظهور مجموعة استثنائية من الابتكارات التقنية التي ستحدث ثورة في صناعة السيارات على مدار الـ5 سنوات المقبلة.

عرف النجم السينمائي توم كروز كأكثر ممثل في العالم تقديما لأفلام الحركة التي تميزت بمشاهد المطاردات، وخاصة بالدراجات النارية.

أعلنت شركة AC Schnitzer عن تقديم برنامج تعديل شامل لموديلات بي إم دبليو الصالون والكومبي 5 LCI الفئة الخامسة.

أعلنت شركة مرسيدس أنها ستطلق الجيل الجديد من سيارتها Citan، التي تنتمي لفئة موديلات الفان الصغيرة، خلال النصف الثاني من العام الجاري.

يتوفر بسوق السيارات في مصر مجموعة متميزة من السيارات التابعة لماركة ميتسوبيشي اليابانية، بأسعار ومواصفات مختلفة.